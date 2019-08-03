Сотрудник Росгвардии пострадал на несанкционированной акции в Москве

Его госпитализировали подъехавшие врачи скорой помощи

Сотрудник Росгвардии получил травму во время несанкционированной акции в Москве. В момент задержания одного из нарушителей общественного порядка на Пушкинской площади мужчина оказал активное сопротивление и травмировал бойца Росгвардии.

Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован бригадой скорой помощи, сообщается на сайте ведомства.

Сегодня, 3 августа в Москве прошла несанкционированная властями акция сторонников незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На улицы вышли около полутора тысяч человек, 600 из них были задержаны сотрудниками правопорядка.

27 июля в столице прошла аналогичная акция, после неё полиция завела уголовное дело по факту организации массовых беспорядков. Максимальный срок наказания по этой статье - 15 лет лишения свободы, уже задержаны несколько человек.

Московские власти неоднократно предлагали оппозиционерам организовать согласованный митинг, но они отказывались. Сами акции вызваны тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах из-за брака в собранных подписях: среди них было много "мёртвых душ" и повторяющихся фамилий.