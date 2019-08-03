Джоли разделась для рекламы парфюма

Актриса восхитила своими формами

Анджелина Джоли впервые снялась в откровенном рекламном ролике. На YouTube появилось видео, на котором она предстает в соблазнительных позах и нарядах в рекламе парфюма.

На видео мелькают спина Джоли со множеством татуировок, чувственная обнажённые шея и руки. Актриса улыбается и ловит капли дождя. В комментариях пользователи восхищаются формами 44-летней Джоли. "Она богиня! Просто самая красивая женщина на свете!" - пишут поклонники.

В 2013 году Анджелина Джоли добровольно и осознанно легла под нож хирурга и перенесла операцию по удалению молочных желёз из-за высоко риска развития рака груди. Актриса не стеснялась этого и откровенно рассказала о своём решении журналистам и общественности. Позже Джоли сделали реконструкцию желёз с применением имплантов.