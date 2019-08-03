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Итоги несанкционированной акции в Москве: 1500 участников, 600 задержанных

22:10
  • суббота
  • 03 августа 2019

Сотрудники полиции действовали строго по закону

Немногочисленным оказался прошедший в Москве несогласованный митинг сторонников оппозиции. По данным МВД, на него собрались около полутора тысячи человек. В преддверии акции городские власти провели широкую разъяснительную кампанию, предупредив организаторов и возможных участников об их ответственности. В итоге, за нарушения общественного порядка были задержаны около 600 человек. При этом, как отметили представители правозащитных организаций, сотрудники полиции действовали строго по закону и своих полномочий не превышали.

Организаторы незаконного митинга "за честные  выборы" собрали всего полторы тысячи человек. 600 из них были задержаны. Противостояние с властями было анонсировано еще до начала самой акции. Мэрия предложила активистам излюбленный оппозицией проспект Сахарова, но участники мероприятия захотели центр города, дав протесту романтичное название "прогулка по бульварам".

Несанкционированные действия — первая фаза раскачки ситуации и большой провокации, на которую, по всей видимости, и рассчитывали организаторы. Совершенно понятно: полиция будет оттеснять протестующих, что уже создает почву для столкновений. Но главное: согласованный митинг - это безопасное место. Там люди проходят рамки металлоискателей и пронести с собой оружие невозможно. В якобы стихийной акции оказались вооруженные протестующие. Нескольких удалось задержать.

— Рассказываю, значит: травматический пистолет ОСА, со светошумовыми патронами, а также травматический пистолет Tanfoglio TG-1, перцовый баллончик "Шпага".

— Скажите, зачем все эти предметы вам?

— Эти предметы, я сегодня с собой просто взял.

— То есть вы пошли сегодня в центр Москвы в выходной день купить резиновые ножи и с собой взяли вот этот небольшой арсенал?

— Да, так точно. Имею право, да.

Вторая фаза раскачки — провокация на применение силы. На митинге в прошлые выходные один из участников распылил в полицейских содержимое такого же баллончика. Вероятно, по замыслу организаторов, это должно было подтолкнуть стражей порядка к жестким мерам. Третья фаза: бросить в эпицентр столкновений заведомо слабых и беззащитных. Архитекторы цветных революций хорошо знают: дети на таких акциях нужны как живой щит. 

"Они хотят видеть картинку, когда полиция против матери или отца с маленьким ребенком. Это то, что вызывает у людей бурю эмоции, это то, что настраивает людей против власти. Организаторы митингов хотят намотаться на гусеницы танков, хотят скандалов, хотят синяков, хотят избиений, и самое главное - хотят это все снять на видео, на фото и массово распространить в медиа и в соцсетях", - объясняет политолог Дмитрий Гусев.

Именно для этого все действия толпы координируются...

— Давай развернем всех. Ребята!!! Але!! Пошли в сторону ту!

А сама толпа наполнена разного рода провокаторами…

— И все, что ты можешь — это меня задержать. Но насколько, *****, суток ты меня не задержишь, твоя каска рано или поздно будет разбита. И мне *****, когда она будет разбита. Потому что ты — черт!!!

Но в оппозиционных СМИ такого, разумеется, не показывают. А когда кто-то начинает рассказывать неудобную правду, ему тут же пытаются заткнуть рот.

— Я увидел девушку, которая специально упала при мне, после этого она схватилась за лицо и бежала за полицейскими, демонстрируя, что что-то с ней произошло. Я остановился спросить, что произошло, попросил убрать руку, оказалось, что у нее никаких следов.

— У нее была ссадина на носу.

— Никаких следов там не было, у меня есть фотография, я могу продемонстрировать.

— Давайте!

— А все остальные молодые люди, которых забрали, они тоже спровоцировали?

— Я говорю о том, что я видел лично.

— А эти задержания вы не видели?

— Я видел задержания, я сейчас говорю об отдельной ситуации, об отдельной девушке, которая была явно провокатором

(Эфир телеканала "Дождь")

Формальный повод для протеста уже не важен. Законный отказ Мосгоризбиркома в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатов, за то, что те предоставили, по сути, фальшивые подписные листы, с автографами "мертвых душ", уже никого не волнует. И участники митингов в своих чатах даже и не скрывают смысл мероприятия: "Мусора подслили сегодня протест чуток. Но в целом мероприятие удалось, если 600 задержанных"

В регистрации отказано 57-ми кандидатам. Для сравнения на прошлых выборах таких было более сотни. Но отстаивать свои права законным образом в этот раз стал лишь один человек. Сергей Митрохин начал работать с документами и доказал свою правоту. Остальные стали на улицах требовать от избирательной комиссии незаконных решений.

"Это все не для блага людей. А ради чьих-то политических узкокорыстных целей. Жалобы в избирком появились позднее, чем начались несанкционированные митинги. Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо закон и попирают. Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет — тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем", - заявлял ранее Сергей Собянин.

Этим вечером в Щербинском суде рассматривается административное дело в отношении несостоявшегося кандидата Любови Соболь. Однако ей может грозить и уголовная ответственность - как и всем организаторам и координаторам незаконных митингов. Это 212 статья Уголовного кодекса.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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Сотрудники Росгвардии во время несанкционированного митинга в Москве
Сотрудники Росгвардии во время несанкционированного митинга в Москве
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Участник несанкционированной акции в Москве
Изъятые вещи у участников несогласованного митинга в Москве
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Полиция проводит задержания на месте несогласованного митинга
Полиция проводит задержания на месте несогласованного митинга
Полиция работает на месте несогласованного митинга
Полиция работает на месте несогласованного митинга
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