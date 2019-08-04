Российские врачи прибыли в пострадавший от войны регион Сирии

Они развернули полевой госпиталь

Около трёх тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в один из пригородов Дамаска. Местным жителям раздали продовольственные наборы, в которых рис, мука, консервы и чай.

В Восточной Гуте сейчас идут восстановительные работы, ремонтируются и строятся дороги, дома, больницы и школы. Российские военные помогают разминировать территорию, которую покинули боевики, сообщает "ТВ Центр".

Вместе с гуманитарным конвоем в поселок прибыли и наши врачи, они развернули полевой госпиталь. Многие жители смогли впервые с начала боевых действий получить медицинскую помощь.