21-летний американец расстрелял посетителей супермаркета в Техасе

Убиты 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 26 ранены в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо в штате Техас. В полиции подтвердили, что незадолго до нападения преступник опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии в марте этого года и заявил о ненависти к латиноамериканцам, сообщает "ТВ Центр".

При этом СМИ распространили фотографию, якобы со страницы подозреваемого в соцсети, где из оружия выложено слово "Трамп". Преступник задержан полицией, им оказался 21-летний Патрик Крузиус, проживавший в пригороде Далласа с родителями.

Город Эль-Пасо находится на границе с Мексикой, откуда в выходные за покупками приезжают сотни людей. На данный момент известно, что в числе погибших есть трое граждан этой страны. В российском генконсульстве в Хьюстоне проинформировали, что россиян среди жертв и пострадавших нет.