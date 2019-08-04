Подробности кровавой бойни в техасском супермаркете

Убиты 20 человек, несколько десятков ранены

Двадцать погибших, десятки пострадавших, многие в критическом состоянии. Трагедия разыгралась в американском штате Техас, мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Преступление на почве ненависти, так его квалифицировали местные власти. Злоумышленник, по его же словам, хотел защитить страну от мигрантов. Стрелок задержан и даёт показания.

В Сети появились кадры, снятые на телефон одним из посетителей супермаркета: бесконечная автоматная очередь и лишь редкие паузы на перезарядку. Испуганные сотрудники и покупатели укрываются кто где может. Услышав стрельбу, в соседних отделах люди в панике бросаются к выходу.

Снаружи уже работают полицейский спецназ и медики. Начинается эвакуация соседних торговых центров. В результате стрельбы как минимум 20 человек погибли, еще 40 ранены. Стрелок был один - утверждает полиция. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. 21 -летний Патрик Крузиус зашел в супермаркет около 11 часов утра. Спортивная одежда и стрелковые наушники на голове. По словам очевидцев, мужчина явно намеревался убить как можно больше человек. В качестве оружия выбрал полуавтоматическую винтовку. Задержать стрелка удалось быстро: мужчина не оказывал сопротивления и позволил надеть на себя наручники, сообщает "ТВ Центр".

В полиции рассматривают стрельбу как преступление на почве ненависти. Сейчас полиция изучает письмо, которое стрелок опубликовал в соцсетях. В своём манифесте он рассказывает, что на этот шаг его вдохновил массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии. Кроме того, он открыто выступал против засилья латиноамериканцев. Мигранты, по мнению Крузиуса, угрожают экономике США.

Тем временем 26 человек остаются в больницах, трое - в крайне тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть и четырёхмесячный младенец. Неравнодушные техасцы уже собираются в пунктах сдачи крови.

Сейчас сотрудники полиции проводят обыски в доме стрелка, опрашивают соседей и свидетелей. Если удастся установить, что преступление действительно произошло на почве ненависти, то по закону штата Техас Крузиусу грозит максимальное наказание - смертная казнь.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".