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Подробности кровавой бойни в техасском супермаркете

11:37
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Убиты 20 человек, несколько десятков ранены

Двадцать погибших, десятки пострадавших, многие в критическом состоянии. Трагедия разыгралась в американском штате Техас, мужчина  открыл стрельбу в торговом центре. Преступление на почве ненависти, так его квалифицировали местные власти. Злоумышленник, по его же словам, хотел защитить страну от мигрантов. Стрелок задержан и даёт показания.

В Сети появились кадры, снятые на телефон одним из посетителей супермаркета: бесконечная автоматная очередь и лишь редкие паузы на перезарядку. Испуганные сотрудники и покупатели укрываются кто где может. Услышав стрельбу, в соседних отделах люди в панике бросаются к выходу.

Снаружи уже работают полицейский спецназ и медики. Начинается эвакуация соседних торговых центров. В результате стрельбы как минимум 20 человек погибли, еще 40 ранены. Стрелок был один - утверждает полиция. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. 21 -летний Патрик Крузиус зашел в супермаркет около 11 часов утра. Спортивная одежда и стрелковые наушники на голове. По словам очевидцев, мужчина явно намеревался убить как можно больше человек. В качестве оружия выбрал полуавтоматическую винтовку. Задержать стрелка удалось быстро: мужчина не оказывал сопротивления и позволил надеть на себя наручники, сообщает "ТВ Центр".

В полиции рассматривают стрельбу как преступление на почве ненависти. Сейчас полиция изучает письмо, которое стрелок опубликовал в соцсетях. В своём манифесте он рассказывает, что на этот шаг его вдохновил массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии. Кроме того, он открыто выступал против засилья латиноамериканцев. Мигранты, по мнению Крузиуса, угрожают экономике США.

Тем временем 26 человек остаются в больницах, трое - в крайне тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть и четырёхмесячный младенец. Неравнодушные техасцы уже собираются в пунктах сдачи крови.

Сейчас сотрудники полиции проводят обыски в доме стрелка, опрашивают соседей и свидетелей. Если удастся установить, что преступление действительно произошло на почве ненависти, то по закону штата Техас Крузиусу грозит максимальное наказание - смертная казнь.    

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
Стрелок из Техаса
Стрелок из Техаса
Спецназ полиции США
Спецназ полиции США
Стрелок из Техаса
Стрелок из Техаса
Скорая помощь США на месте происшествия
Скорая помощь США на месте происшествия
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Спецназ FBI
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Полиция США на месте происшествия
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