Сколько лесных пожаров потушено за сутки в России

Авиация и спасатели работают без отдыха

К мониторингу ситуации в Сибири приступили самолёты Су-24. По итогам воздушной разведки специалисты составят карту лесных пожаров. За трое суток военная авиация потушила более ста крупных возгораний в Красноярском крае и Иркутской области.

Пока с огнём борется авиационная группа, на земле работы по тушению пожара тоже не прекращаются ни на минуту. Перед бригадой спасателей из Кемеровской области стоит важная задача – сделать траншею, которая позволит локализовать пожар и быстро его загасить. За день такими силами удаётся оградить до 10 километров нетронутого пламенем леса, сообщает "ТВ Центр".

"Технике сюда не добраться. Самолёты что-то достали, что-то не достали. И вот мы руками, ногами всё это дело делаем лопатами. Только такая работа здесь", - говорит пожарный Дмитрий Сафронов.

Лётчики выходят на борьбу со стихией с пяти часов утра. Вертолёты за один вылет делают до 20 сбросов воды. Это позволяет быстро сбить мелкие очаги возгорания. Самолёты же берут сразу крупными объёмами. Работают в самых проблемных точках. За штурвалами исключительно опытные пилоты. Они признаются: в подобных условиях, когда видимость практически нулевая, ошибка пилотирования может обойтись очень дорого.

Технология тушения пожаров отлажена как часы. Если беда пришла одна на всех, то и работать надо как одно целое, говорят спасатели. Механизм совместной борьбы с огнём сейчас отлажен до совершенства. Эффективность каждого этапа сначала в подготовке техники, а затем и в её непосредственной работе стала значительнее ощутимей по сравнению с первыми днями спасения сибирских лесов.

За три дня военная авиация потушила более 450 тысяч гектаров тайги в Иркутской области и Красноярском крае. На горящие леса сброшены без малого четыре тысячи тонны воды. Для посещения сейчас закрыты крупнейшие природные заповедники "Столбы" и "Тунгусский". Это небезопасно, да и позволяет не допустить возникновения новых пожаров. Как, впрочем, это могло случиться изначально. Сейчас в причинах бедствия разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", а в краевом министерстве лесного хозяйства проводятся проверки.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".