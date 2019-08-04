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Тулун приходит в себя после страшного наводнения

11:20
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

В городе продолжаются восстановительные работы

В Тулуне Иркутской области уровень воды в реке Ия опустился ниже критической отметки. Сейчас он меньше семи метров. Город продолжают восстанавливать военные. Они сносят аварийные дома, уже разобрано более 70 зданий.

Компенсации пострадавшим от паводка региональные власти планируют выплатить до 10 августа. А уже со следующей недели начнут готовить площадки под строительство нового жилья, сообщает "ТВ Центр".

А в Хабаровском крае к паводку только готовятся. В Амуре уровень воды уже превысил отметку четыре метра. В зону паводка могут попасть больше двухсот домов в дачных посёлках под Хабаровском. Местных жителей предупреждают сотрудники МЧС.

В селе Усть-Ивановка Амурской области началась эвакуация. Есть угроза разрушения дамбы, которая сдерживает реку Зея. Ситуацию усугубили ливни, которые накануне прошли в Благовещенске, за сутки выпала десятидневная норма осадков. В городе затопило улицы и повалило деревья, задело линии электропередачи.

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