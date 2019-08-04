Украинские военные открыли огонь на линии соприкосновения в Донбассе

Обстреляны окраины Горловки

Киевские силовики открыли огонь по окрестностям Горловки. В некоторых домах взрывной волной выбиты стёкла. ВСУ не останавливает даже новый режим прекращения огня, который был объявлен в конце прошлого месяца. Эксперты констатируют: сложная обстановка и низкий уровень жизни на Украине способствуют оттоку населения. Это подтверждают и слова министра иностранных дел: Павел Климкин считает, что в скором времени - половина украинцев уедет из страны.

Тем временем украинский Центризбирком огласил окончательные результаты выборов в Верховную Раду по партийным спискам. Внеочередное голосование в украинский парламент проходило по смешанной системе: половина депутатов избиралась по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах, сообщает "ТВ Центр".

Неоспоримое лидерство у президентской "Слуги народа". Вопрос в том, будет ли кому служить. Вот так и не отправленный Владимиром Зеленским в отставку министр иностранных дел Павел Климкин заявляет журналистам: через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом. Правда, глава внешнеполитического ведомства Украины почему-то представляет это не как национальный позор, а чуть ли не как как достижение.

"Очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС: и рук, и мозгов, потому что украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения, все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов", - полагает Климкин.

Масштабы трудовой миграции на Украине уже достигли угрожающего для экономики страны уровня. За пределами Незалежной, по разным оценкам, находятся до трети ее трудоспособного населения. Украина входит в первую десятку стран-доноров международных гастарбайтеров в мире. При этом, министр иностранных дел страны пафосно сообщает, мол, самая большая ценность, которая есть в государстве - это не земля и ресурсы, а исключительно люди. Нескольким миллионам этих самых людей, живущий в Донбассе, Украина не платит пенсии, устраивает блокаду и позволяет своим вооруженным силам стрелять по мирным гражданам юго-востока, несмотря на подписанное перемирие.

Новоиспеченный президент Зеленский вместо того, чтобы остановить братоубийственный конфликт, поощряет бряцание оружием. Которое, кстати, стоит немалых денег. Украинские военные завершили учения над Чёрным морем. Целую неделю морская авиация совершенствовала летную подготовку, отрабатывала элементы поиска, оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию. В учениях участвовали вертолеты Ми-14, Ка-27 самолеты Ан-26. Кульминацией стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного удара. На подобные шоу в украинском бюджете деньги находятся. А на сдерживание драконовских коммунальных тарифов почему-то нет.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".