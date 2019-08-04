Во французском Нанте полиция разогнала толпу слезоточивым газом

Задержаны 40 человек

Более 40 человек задержаны, пятеро пострадали в результате беспорядков во французском Нанте. Около двух тысяч человек вышли на улицы, чтобы почтить память местного жителя, он погиб в результате спецоперации в конце июня. Тогда силовики разгоняли толпу, молодой человек упал в воду и утонул.

Субботняя акция не была разрешена властями. Она быстро переросла в погромы и ожесточенные столкновения со стражами порядка. Манифестанты объединялись в группы и разбивали витрины магазинов, поджигали мусорные баки, сооружали баррикады посреди улиц, сообщает "ТВ Центр".

Силовиков закидывали булыжниками, взрывпакетами и бутылками с кислотой. В ответ они применяли слезоточивый газ. Все раненые - сотрудники правоохранительных органов. Акции в память о погибшем прошли и в других французских городах, но там обошлось без погромов и беспорядков.