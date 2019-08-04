ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге прошли полумарафон и благотворительный забег

12:19
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

На старт вышли железнодорожники

В Санкт-Петербурге тысячи людей вышли на старт полумарафона "Северная столица". Бегунам предложены две дистанции: для более подготовленных спортсменов  21 километр и 10-ть для тех, кто хотел проверить свои силы.

Маршрут соревнований прошёл по историческому центру города. Участники пробежали по Невскому проспекту, мимо Казанского собора и Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора., сообщает "ТВ Центр".

В этом году в рамках полумарафона прошёл благотворительный забег  "Достигая цели". Вышли на старт и железнодорожники, работники этой сферы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Все взносы от соревнований они передадут в фонд "Линия жизни", который собирает средства для лечения больных детей.

Дистанция быстрой трассы - 1520 метров. Это расстояние символичное для железнодорожного сообщества. 1520 миллиметров - ширина железнодорожной колеи на территории нашей страны.

"Сегодня бежит вся железнодорожная страна. Каждый человек в России хотя бы один раз воспользовался услугами железных дорог, поэтому я считаю, что каждый гражданин нашей страны – железнодорожник", - сказал перед стартом генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Главное сегодня
Забег в Санкт-Петербурге
Забег в Санкт-Петербурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.