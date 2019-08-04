В Петербурге прошли полумарафон и благотворительный забег

На старт вышли железнодорожники

В Санкт-Петербурге тысячи людей вышли на старт полумарафона "Северная столица". Бегунам предложены две дистанции: для более подготовленных спортсменов 21 километр и 10-ть для тех, кто хотел проверить свои силы.

Маршрут соревнований прошёл по историческому центру города. Участники пробежали по Невскому проспекту, мимо Казанского собора и Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора., сообщает "ТВ Центр".

В этом году в рамках полумарафона прошёл благотворительный забег "Достигая цели". Вышли на старт и железнодорожники, работники этой сферы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Все взносы от соревнований они передадут в фонд "Линия жизни", который собирает средства для лечения больных детей.

Дистанция быстрой трассы - 1520 метров. Это расстояние символичное для железнодорожного сообщества. 1520 миллиметров - ширина железнодорожной колеи на территории нашей страны.

"Сегодня бежит вся железнодорожная страна. Каждый человек в России хотя бы один раз воспользовался услугами железных дорог, поэтому я считаю, что каждый гражданин нашей страны – железнодорожник", - сказал перед стартом генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.