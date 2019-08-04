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В Москве играют лучшие военные оркестры страны

10:49
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Концерты проходят в столичных парках

Классика, джаз, рок-н-ролл, а также знаменитые песни из советских фильмов. В Москве играют лучшие военные оркестры страны. Большой концерт  прошёл в парке "Зарядье". Известные на весь мир композиции разных жанров исполнил оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сообщает "ТВ Центр".

Следующие выступления состоятся в парке Кузьминки и в Александровском саду. Вход на все концерты свободный, они проходят в преддверии фестиваля "Спасская башня". С 23 августа по 1 сентября на Красной площади  вместе с отечественными коллективами будут выступать военные оркестры из 13 стран мира.

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