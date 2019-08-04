Концерты проходят в столичных парках

Классика, джаз, рок-н-ролл, а также знаменитые песни из советских фильмов. В Москве играют лучшие военные оркестры страны. Большой концерт прошёл в парке "Зарядье". Известные на весь мир композиции разных жанров исполнил оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сообщает "ТВ Центр".

Следующие выступления состоятся в парке Кузьминки и в Александровском саду. Вход на все концерты свободный, они проходят в преддверии фестиваля "Спасская башня". С 23 августа по 1 сентября на Красной площади вместе с отечественными коллективами будут выступать военные оркестры из 13 стран мира.