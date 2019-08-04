Цепная реакция: в американском Дейтоне расстреляны семь человек

Преступников было двое

В американском Дейтоне две преступников расстреляли семь человек. По информации издания Dayton Daily News, стрельба произошла в районе Орегон. На место инцидента прибыли машины скорой помощи.

За несколько часов до этого в Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь по посетителям крупного торгового центра. Погибли, по меньшей мере, 20 человек погибли, ещё 26 ранены. Перед нападением преступник опубликовал в соцсетях манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии в марте этого года и заявил о ненависти к латиноамериканцам.