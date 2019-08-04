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Цепная реакция: в американском Дейтоне расстреляны семь человек

10:21
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Преступников было двое

В американском Дейтоне две преступников расстреляли семь человек. По информации издания Dayton Daily News, стрельба произошла в районе Орегон. На место инцидента прибыли машины скорой помощи.

За несколько часов до этого в Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь по посетителям крупного торгового центра. Погибли, по меньшей мере, 20 человек погибли, ещё 26 ранены. Перед нападением преступник  опубликовал в соцсетях манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии в марте этого года и заявил о ненависти к латиноамериканцам.

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