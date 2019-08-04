Драка в "Доме-2": муж избил пьяную Рапунцель

Всё произошло в прямом эфире

В "Доме-2" произошло ЧП: Илья Яббаров избил пьяную Алёну Рапунцель в прямом эфире. Муж накинулся на жену из-за того, что она поздно вернулась с вечеринки. Яббаров обвинил супругу в том, что она проводит мало времени с ребёнком, да к тому же приняла лишнего на грудь.

Мужчина сначала облил Рапунцель холодной водой, отвесил болезненную пощёчину, а после этого толкнул Алёну обратно на кровать. Девушка ответила мужу, после чего между парой завязалась потасовка. Все это происходило в прямом эфире.

После эфира в Instagram Рапунцель появился пост с оправданиями: дескать, она заслужила небольшой отдых, поскольку вот уже полтора года никуда не ходит. "Я действительно выдохнула в кругу классных людей. Весело, без негатива и происшествий. Мы пели песни, пили шампанское и танцевали. Я считаю, что каждый человек заслуживает хорошего выходного", - написала Алёна.