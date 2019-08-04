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50-летняя Бондарчук восхитила точёной фигурой

19:46
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Бывшая жена режиссёра отдыхает на море

Светлана Бондарчук вызвала восхищение и зависть поклонников, разместив у себя в Instagram фотографию с отдыха в Турции. Туда она отправилась вместе со своим возлюбленным Сергеем Харченко.

Экс-супруга режиссёра на пляжном снимке выглядит намного моложе своих 50-ти лет. На лице женщины сияет улыбка, а на коже - шоколадный загар. "Я похожа на батончик? - поинтересовалась Бондарчук.

"Очень!", "Сладкая шоколадка", "Потрясающе выглядите", - пишут комментаторы.

Три года назад Светлана разошлась со своим мужем Фёдором Бондарчуком после того, как он закрутил роман с актрисой Паулиной Андреевой. У бывших супругов в 1991 году родился сын Сергей, а в 1999-м – дочь Варвара.

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Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
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