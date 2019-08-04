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Американского баскетболиста признали беременным после сдачи допинг-теста

19:06
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Спортсмена дисквалифицировали на два года

Американский баскетболист Ди Джей Купер сдал допинг-тест и по его результатам выяснилось, что он ждёт ребёнка. Позже стало известно о подлоге – спортсмен принёс на анализ мочу своей беременной жены.

В допинг-пробе был найден гормон gHC, который вырабатывается только в организме женщины, когда она ждёт ребенка, пишет "Комсомольская правда". Подлог сразу же вскрылся, а ФИБА приняла решение дисквалифицировать игрока на два года.

Этот инцидент произошёл в 2018 году, срок отстранения игрока закончится 24 июня 2020 года. В своё Купер он играл за греческие "ПАОК" и "АЕК", а в России  - за "Енисей" и "Красный Октябрь".

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Американский баскетболист Ди Джей Купер
Американский баскетболист Ди Джей Купер
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