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Иран задержал ещё один танкер в Персидском заливе

13:34
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Судно перевозило контрабандное топливо

Иран задержал очередной нефтяной танкер в Персидском заливе. Как утверждают в Тегеране, судно перевозило контрабандное топливо. На борту находилось семь моряков-иностранцев, они также задержаны.

Корабль отбуксирован в иранскую провинцию Бушер, груз доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Напомним, что 19 июля в Ормузском проливе иранские военные задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Тегеран объяснил арест судна тем, что оно нарушило международные правила: якобы корабль был вовлечен в некий инцидент с участием иранского рыболовецкого траулера.

На борту танкера находились 23 человека, среди них были трое россиян. Позже нашим дипломатам удалось встретиться с моряками.

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