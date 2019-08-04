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Назван один из предвестников рака

16:29
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Учёные пришли к неожиданным выводам

Врачи советуют почаще обращать внимание на уровень сахара в крови. Его повышенное содержание может стать предвестником онкологических заболеваний. О взаимосвязи гиперинсулинемии с раком заявили учёные из Университета Британской Колумбии.

Они утверждают, что при повышенном уровне сахара в крови основной удар берёт на себя поджелудочная железа. Ей приходится вырабатывать больше инсулина и поэтому она становится уязвима перед злокачественными новообразованиями. 

Учёные обнаружили эту связь во время наблюдений за пациентами с раком  поджелудочной железы. Свои опыты они проводили на лабораторных мышах. Во время наблюдений удалось доказать, что грызуны с пониженным содержанием сахара в крови оказались менее восприимчивы к раку.

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