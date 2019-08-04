Назван один из предвестников рака

Учёные пришли к неожиданным выводам

Врачи советуют почаще обращать внимание на уровень сахара в крови. Его повышенное содержание может стать предвестником онкологических заболеваний. О взаимосвязи гиперинсулинемии с раком заявили учёные из Университета Британской Колумбии.

Они утверждают, что при повышенном уровне сахара в крови основной удар берёт на себя поджелудочная железа. Ей приходится вырабатывать больше инсулина и поэтому она становится уязвима перед злокачественными новообразованиями.

Учёные обнаружили эту связь во время наблюдений за пациентами с раком поджелудочной железы. Свои опыты они проводили на лабораторных мышах. Во время наблюдений удалось доказать, что грызуны с пониженным содержанием сахара в крови оказались менее восприимчивы к раку.