Фестиваль "Шашлык live" в Парке Горького посетили более 300 тысяч человек

Праздник шашлыка продолжается

Гостями фестиваля "Шашлык Live" в субботу, 3 августа стали 305 тысяч человек. Москвичи и гости столицы пришли в Парк Горького для того, чтобы насладиться любимым блюдом. На набережной работали шале и фудкорты, в которых лучшие повара готовили классические шашлыки, а также сделанные по авторским рецептам с необычными приправами и соусами.

Гостей развлекали музыкальные коллективы, на сцене парка выступили группы "ЧайФ", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Светлана Сурганова. Сегодня – второй, заключительный день фестиваля. Рестораторы продолжат удивлять необычными блюдами и вкусными новинками.