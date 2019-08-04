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Фестиваль "Шашлык live" в Парке Горького посетили более 300 тысяч человек

13:15
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Праздник шашлыка продолжается

Гостями фестиваля "Шашлык Live" в субботу, 3 августа стали 305 тысяч человек. Москвичи и гости столицы пришли в Парк Горького для того, чтобы насладиться любимым блюдом. На набережной работали шале и фудкорты, в которых лучшие повара готовили классические шашлыки, а также сделанные по авторским рецептам с необычными приправами и соусами.

Гостей развлекали музыкальные коллективы, на сцене парка выступили группы "ЧайФ", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Светлана Сурганова. Сегодня – второй, заключительный день фестиваля. Рестораторы продолжат удивлять необычными блюдами и вкусными новинками.

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Фестиваль "Шашлык live" в Парке Горького
Шашлык
Шашлык
Шашлык
Шашлык
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