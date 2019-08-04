В Москве побит температурный рекорд самого холодного лета

Температура не поднимается выше плюс 15-ти

Такого холодного лета в Москве давно не было: синоптики отмечают, что в столице установилась не характерная для конца июля – начала августа погода. Столбики термометров не поднимаются выше плюс 15 градусов, что связано с вторжением холодного воздуха с севера.

Тем не менее, тепло в столичный регион вернётся к среде: 7 августа воздух может прогреться до плюс 24 градусов. Начало следующей недели будет холодным. В Подмосковье ночная температура опустится до плюс четырёх, а днём будет не выше 15 градусов.