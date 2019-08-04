Перед несанкционированной акцией в Москве интернет-провокаторы угрожали силовикам

Такие методы недопустимы, отметили пользователи

За несколько дней до второй несанкционированной акции в Москве в Сети появились намёки и скрытые угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Пользователи Twitter возмутилась из-за действий провокаторов, которые предлагали устроить травлю по отношению к силовикам и отметили, что такие методы недопустимы.

В ответ на это один из комментаторов написал агрессивное сообщение, в котором поддержал организаторов травли. Кроме того, мужчина угрожал силовикам расправой над их детьми, сообщает РИА Новости. Его осудили другие пользователи соцсети. "Колыма ждёт", "На статью вы уже наговорили", "Нужно же быть моральным уродом, чтобы угрожать детям", - возмутились они.

Напомним, что 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные с властями акции оппозиции. По итогам первой было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, уже задержаны несколько человек.

До этого мэрия несколько раз предлагала оппозиционерам организовать согласованный митинг, но они отказывались. Сами акции вызваны тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах из-за брака в собранных подписях: среди них было много "мёртвых душ" и повторяющихся фамилий.