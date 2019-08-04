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В больнице остаётся один пострадавший во время несанкционированной акции 3 августа

16:04
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Всего были госпитализированы пять человек

Лишь один человек из числа пострадавших во время несанкционированной акции 3 августа остаётся в больнице, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Всего врачи выезжали 12 раз на вызовы по поводу обращений, связанных с травмами, полученными на акции.

Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов, у него вывих плеча; у остальных повреждения лёгкие, состояние удовлетворительное, говорится в сообщении. Всего были госпитализированы  пять человек.

Работа московской скорой помощи в субботу была штатной, все системы обеспечения, включая информационные системы, работали как обычно, без перебоев.

3 августа в Москве прошла несанкционированная властями акция сторонников незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Оппозиционеры вывели людей на улицы из-за того, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах из-за брака в собранных подписях: среди них было много "мёртвых душ" и повторяющихся фамилий.

По данным столичного главка МВД, в акции приняли участие полторы тысячи человек, 600 из них были задержаны сотрудниками правопорядка за нарушения. Ранее, 27 июля в столице прошла аналогичная акция, после неё полиция завела уголовное дело по факту организации массовых беспорядков.

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