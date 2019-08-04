Умер Вилли Токарев

Певцу было 84 года

На 85-м году жизни скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью музыканта.

Вилли Токарев известен как исполнитель песен в жанре русский шансон. В 1974 году эмигрировал в США, где работал почтальоном и таксистом. В 1979 году вышла его первая пластинка "А жизнь - она всегда прекрасна". Второй виниловый диск 1981 года "В шумном балагане" принёс Токареву известность среди русскоязычных эмигрантов.