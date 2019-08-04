В США сделано заявление о возвращении Крыма Украине

В Крыму уже ответили на это

В Вашингтоне снова прозвучали слова об украинском Крыме. Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что республика должна вернуться в состав Украины. Об этом он заявил во время дискуссии, организованной неправительственной организацией "Экономический клуб Вашингтона", сообщает РИА Новости.

На вопрос модератора "Вы полагаете, Крым, к сожалению, уже не вернётся в состав Украины?", Помпео ответил: "Крым должен быть возвращён".

На полуострове уже прокомментировали слова Помпео. По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, заявление Госдепа о необходимости вернуть Крым Украине абсолютно неискренни. "Вашингтон не волнует, кому принадлежит регион, его цель - остановить Россию", - сказал парламентарий.

Крым - это всего лишь повод, при этом главная стратегическая цель внешней политики официального Вашингтона - не возвращение Украине полуострова, а сдача российского ядерного оружия и роспуск армии страны.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство граждан высказалось за возвращение в состав Российской Федерации. Украина до сих пор считает республику частью своей территории, а Запад ввёл против России санкции, требуя отдать Крым обратно.