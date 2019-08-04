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Силовики нашли в Дагестане девять самодельных бомб

18:03
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Боевики готовили теракты

Сразу девять самодельных бомб обнаружены в селе Гимры Унцукульского района Дагестана. На опасную находку, свидетельствующую о подготовке крупного теракта, наткнулись сотрудники ФСБ и МВД во время совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории заброшенного складского помещения.

Готовые к применению устройства представляли собой металлические трубы, начинённые смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также поражающими элементами - кусками арматуры. Общую мощность заряда специалисты оценили в 90 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства уничтожили на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает "ТВ Центр".

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