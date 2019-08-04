Жильё россиян защитили от чрезвычайных ситуаций

Вступил в силу новый закон

В России вступил в силу Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Он предусматривает использование обычного механизма добровольного страхования гражданами своих домов и квартир, но вносит в список рисков гибель и повреждение жилья от стихийных бедствий.

В рамках закона регионы будут разрабатывать собственные программы, где отрегулируют взаимодействие государства и страховых компаний при возмещении людям понесённого ущерба. Компенсировать его можно как денежными выплатами, так и предоставлением нового жилья, сообщает "ТВ Центр".

Самым простым способом оформления страховки эксперты называют метод, уже много лет применяемый в Москве. Здесь добровольный страховой взнос включается отдельной строкой в ежемесячную квитанцию на оплату услуг ЖКХ. Добавлю, что эти правила не отменяют обязанностей государства по оказанию материальной помощи пострадавшим от ЧС. Она будет оказана в любом случае, но новый закон позволяет создать механизм, ускоряющий решение подобных вопросов.