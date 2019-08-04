Путин выразил соболезнования Трампу после стрельбы в американских городах

Убиты более двух десятков человек

Президент России выразил соболезнования Дональду Трампу в связи со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо. "Владимир Путин направил президенту США телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

За неполные сутки в США произошли три инцидента со стрельбой. Сначала 21-летний мужчина, ненавидящий латиноамериканцев, убил 20 человек в торговом центе в Эль-Пасо. Стрелка удалось задержать.

Затем в Дейтоне были застрелены по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Полиция ликвидировала стрелявшего, его мотивы не выяснены.

Наконец, неизвестные преступники открыли огонь из окон автомобиля по посетителям парка в Чикаго. Ранения получили семь человек.