ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил соболезнования Трампу после стрельбы в американских городах

19:44
  • воскресенье
  • 04 августа 2019

Убиты более двух десятков человек

Президент России выразил соболезнования Дональду Трампу в связи со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо. "Владимир Путин направил президенту США телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

За неполные сутки в США произошли три инцидента со стрельбой. Сначала  21-летний мужчина, ненавидящий латиноамериканцев, убил 20 человек в торговом центе в Эль-Пасо. Стрелка удалось задержать.

Затем в Дейтоне были застрелены по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Полиция ликвидировала стрелявшего, его мотивы не выяснены.

Наконец, неизвестные преступники открыли огонь из окон автомобиля по посетителям парка в Чикаго. Ранения получили семь человек.

Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
Флаг США
Флаг США
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.