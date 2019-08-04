В Москве задержан мужчина, призывавший к насилию в отношении детей силовиков

С ним проводят следственные действия

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении автора поста в соцсети по статье "возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично". Дело заведено по результатам комментария в Twitter, который был размещён под псевдонимом "Макс Стеклов". Личность автора была установлена в кратчайшие сроки, говорится в сообщении на сайте СКР.

Им оказался житель Московской области Владислав Синица 1989 года рождения, ему уже предъявлено обвинение. В доме Синицы проведён обыск, во время которого изъяты персональный компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 31 июля Синица опубликовал призыв к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Преступный умысел был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

"Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

Пост с призывами к расправе над детьми силовиков появился в соцсети 31 июля, за несколько дней до второй несанкционированной акции в Москве. Пользователи Twitter возмутилась из-за действий провокаторов, которые предлагали устроить травлю по отношению к силовикам и отметили, что такие методы недопустимы.

"Колыма ждёт", "На статью вы уже наговорили", "Нужно же быть моральным уродом, чтобы угрожать детям", - писали комментаторы.