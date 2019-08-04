Стрельба в США: третий случай за сутки

Огонь в парке Чикаго открыт из проезжавшей мимо машины

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго. Состояние одного из них оценивается как критическое. Огонь открыли неизвестные из проезжавшей по дороге машины.

Преступник или преступники разыскиваются полицией, сообщают местные СМИ. Ранее сегодня в городе Эль-Пасо в штате Техас 20 человек были застрелены в супермаркете. Огонь по людям открыл 21-летний Патрик Крузиус. За несколько часов до этого он опубликовал в соцсети манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии в марте этого года и заявил о ненависти к латиноамериканцам. Позже в городе Дейтоне две преступников расстреляли семь человек.