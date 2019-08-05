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12% россиян получают зарплату свыше 75 тысяч рублей

08:23
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Больше всего повезло нефтяникам

Наибольшее число россиян, получающих зарплату в 75 тысяч рублей и выше, работает в сфере "Добыча полезных ископаемых". Высокими зарплатами могут похвастаться 37% нефтяников, газовиков и шахтеров. 
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, высокие зарплаты получают в отраслях "Рыболовство и рыбоводство" (34% сотрудников) и "Финансы" (33%).

Кроме того, 75 тысяч рублей и более ежемесячно зарабатывают свыше 20% россиян, занятых в сферах "IT, связь и массовые коммуникации" и "Профессиональная, научная и техническая деятельность". 

Всего зарплату свыше 75 тысяч рублей получают 11,9% россиян. "В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", - говорится в исследовании. 

Эксперты назвали еще и отрасли-аутсайдеры по зарплатам. Менее 15 тысяч рублей получают в отрасли "Легкая промышленность" (30% работников с такой зарплатой), а также в сферах "Образование", "Сельское и лесное хозяйство" и "Гостиницы, кафе и рестораны" (около 21% во всех трех).

Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что за последние 20 лет средняя зарплата в России увеличилась в 20 раз и достигла 30 тысяч рублей. "В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей", - отметили аналитики. 

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