В Сибири силами МЧС с воздуха потушили 12 километров горящих лесов

За сутки сброшены на очаги более 1,5 тысячи тонн воды

В Красноярском крае и Иркутской области военная авиация ликвидировала природные пожары на площади в 753 тысячи гектаров. Силами МЧС с воздуха удалось потушить 12 километров кромки горящих лесов в заповедниках Иркутской области. За сутки сброшены на очаги в Сибири более 1,5 тысячи тонн воды. Дополнительный самолёт-амфибия Бе-200 направлен в Якутию. Несмотря на сложную обстановку в регионе, удалось устранить ещё 10 пожаров на площади почти 4 тысячи гектаров.

На борьбу с огнем летчики выходят в пять утра. Вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 поднимаются друг за другом. За один вылет - до 20 сбросов воды. А в день у каждого экипажа по три-четыре рейса. За штурвалами - опытные пилоты. Учитывать приходится не только скорость ветра, но и рельеф местности. Полеты проходят на низких высотах, передает "ТВ Центр".

"Порой местность бывает очень сильно задымлена из-за пожаров. Соответственно, ухудшается видимость полетная, что порой мешает обнаружению самых небольших очагов поступления огня", - рассказал командир самолета Ил-76 Андрей Черных.

На земле работы по тушению пожара тоже ведутся безостановочно. Противостоят огненной стене всеми возможными способами. К примеру, вручную тушат участки горящего леса. Задача у пожарных спасателей сложная. Чтобы добраться до очага возгорания, идти приходится по непролазной тайге. Для локализации пожаров роют траншеи. Действовать нужно максимально оперативно. За день удается окопать до 10 километров нетронутого пламенем леса.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в республиках Бурятия и Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Иркутской области. На территории этих субъектов введен режим чрезвычайной ситуации. С утра воскресенья авиация Минобороны России ликвидировала пожары на площади более 70 тысяч гектаров. На горящие леса сброшено без малого шесть тысяч тонн воды. Благодаря такой масштабной работе, скорость распространения огня снизилась в пять раз. Удалось ликвидировать задымление в городах и населенных пунктах. Совместная работа сразу нескольких ведомств сейчас отлажена как часы.

"Авиацией МЧС России и авиацией Минобороны в Богучанском районе было произведено сливов более чем на 200 тонн огнегасящей жидкости. Это принесло свои результаты. Пожары по Тирянскому лесничеству - два пожара, которые вчера возникли, они уже сегодня локализованы. Населенным пунктам угрозы от переброса лесных пожаров нет", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.

Затрудняет работу спасателей и военных установившаяся в регионе жара, столбики термометров кое-где переваливают за 30 градусов. Долгожданные дожди затронули пока только территорию Якутии, там они потушили пламя лесных пожаров сразу в нескольких населённых пунктах. Надеяться на природу - некогда. Призывать осадки приходится искусственно. В облака запускают пиропатроны с йодистым серебром, чтобы вызвать дождь. Без такого воздействия облака могут не пролиться осадками. Своя технология у сибирских шаманов.

Для благой цели и успешного обряда объединились несколько десятков шаманов. Спасатели и военные на магию не уповают, а предпочитают использовать последние достижения техники. С начала операции лесные пожары потушены на площади свыше 700 тысяч гектаров. За последние сутки отстоять удалось 303 тысячи гектара леса. В причинах бедствия сейчас разбирается Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность".

Александра Сергомасова, Илья Данильцев, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".