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Появилось новое видео из страдающего от паводка Хабаровского края

08:19
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Повреждены 11 мостов

В Приамурье паводок идет на спад. За минувшие сутки число подтопленных домов сократилось до 54, передает "ТВ Центр".

В зоне бедствия остаются более тысячи приусадебных участков. Из пострадавших населённых пунктов эвакуированы около двух с половиной тысяч человек. В селе Усть-Ивановка спасатели вместе с местными жителями укрепляют дамбу на берегу реки Зея. В Амурской области действует режим ЧС.

В Хабаровском крае паводок повредил 11 мостов. Затоплены острова, расположенные рядом со столицей региона. Уровень реки Амур там преодолел отметку в 4 метра. Без транспортного сообщения осталось село Софийск. Ожидается, что новая волна паводка придет в край из Амурской области к концу недели.

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