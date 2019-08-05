Жителю Подмосковья, призывавшему к расправе над детьми силовиков, предъявлено обвинение в экстремизме

Установлено настоящее имя мужчины

В Москве сотрудники Следственного комитета задержали ещё трёх человек, причастных к массовым беспорядкам в центре столицы 27 июля. Им предъявлены обвинения в совершении действий, от которых пострадали прохожие, а также был причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

Следователи задержали человека, который в интернете призывал к насилию против детей сотрудников правоохранительных органов. 30-летнему мужчине, скрывавшемуся под псевдонимом Макс Стеклов, предъявлено обвинение в экстремизме, передает "ТВ Центр".

Обнародованы кадры, на которых молодой человек, известный как Максим Стеклов, призывает на митинге оппозиции почтить память граждан Украины, Грузии, Азербайджана, которых якобы убила российская армия, напав на эти страны. А общероссийская известность пришла к молодому человеку после сообщения в социальных сетях с призывом убивать детей.

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", - писал Стеклов.

Снафф-видео - это ролик, на котором запечатлено настоящее убийство. Для молодого человека, которого на самом деле зовут Влад Синица, подобные высказывания, судя по всему, в порядке вещей. Он считает, что ничего плохого не делает. Всем критикам его убийственного поста ответил, что в субботу обязательно будет на несогласованном митинге. Кто хочет, может его там найти. Его там и нашли.

"Задержан житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления экстремистского характера. Установлено, что Синица под сетевым псевдонимом разместил через социальную сеть для широкого круга лиц призыв по совершению насилия по отношению детей правоохранителей. Ни у кого не должно возникать сомнения, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

В Следственном комитете действия Синицы расценили однозначно: они направленны на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия. Наказание по такой статье - до шести лет заключения. На этом карьера блогера и оппозиционера Максима Стеклова, можно сказать, завершена. Вряд ли жителю Подмосковья удастся избежать реального срока заключения. Вместе с ним, согласно сообщениям Росгвардии, во время беспорядков был задержан еще один человек, который за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности был в федеральном розыске. Он - не из Москвы.

Найдена в Сети и страница, на которой размещаются личные данные сотрудников Росгвардии. Официальный организатор этого интернет-проекта - приезжий из Саратовской области. Неофициальный инициатор создания российского аналога скандально известного украинского сайта Миротворец - из Хабаровского края. Здесь стоит вспомнить, что с помощью данных, размещенных на украинском Миротворце, был убит журналист Олесь Бузина.

"Я считаю, что это угроза реальная. Более того, даже если её не воплотят в жизнь те негодяя, что ее предлагают, есть достаточно много сумасшедших, есть люди с невменяемой психикой, которые могут воплотить это в жизнь. Воспринять, как реальный призыв, и не дай бог, могут пострадать дети сотрудников полиции", - отметил кандидат политических наук, лидер Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Если разобраться, то повод для московских протестов уже не важен. Отказ Мосгоризбиркома в регистрации на выборы в Мосгордуму кандидатов, за то, что те предоставили недостоверные подписные листы, с автографами "мертвых душ", никого не волнует. В регистрации отказано 57 кандидатам. Это в 2 раза меньше, чем в прошлые выборы. Сергею Митрохину тоже в начале отказали, но он не пошёл на улицу требовать от избиркома принять незаконное решение. Поработал с документами, доказал свою правоту и регистрацию со второго раза прошел. Так называемые инициаторы нынешних протестов пойти таким путем не захотели. На улицах появились провокаторы и организаторы, направлявшие толпу.

Между тем, проект, который якобы раскрывает личные данные сотрудников Росгвардии, после задержания Синицы-Стеклова поспешил сообщить: к расправе именно над семьями силовиков они не призывают. Однако все-таки получили ответ.

В Сети появилось сообщение - письмо, напечатанное на компьютере: "Мы видим, что отрабатывая деньги, полученные из-за границы, вы стремитесь раскачать ситуацию в России. Мы не позволим вам это сделать! В последнее время вы обнаглели настолько, что начинаете непосредственно угрожать нам".

Подписано некой инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Истинные авторы этого обращения, которое написано в довольно жесткой манере, пока не известны. В Следственном комитете отмечают, что экстремизм, будет пресекаться независимо от формы его проявления. За участие в массовых беспорядках задержаны еще три человека - это Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов. Им грозит - до 8 лет заключения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".