В Гонконге из-за митингующих отменено около 200 рейсов

Демонстранты выступили против закона об экстрадиции

В Гонконге демонстранты устроили настоящий транспортный хаос. Они блокируют дороги, мешают работе метро и аэропорта. Уже отменены около 200 рейсов. Протестующие против поправок к закону об экстрадиции призывают граждан присоединиться к всеобщей забастовке, передает "ТВ Центр".

В воскресенье, 4 августа, на улицы города вышли десятки тысяч людей. Несмотря на то, что акция была согласована с властями, демонстранты отклонились от намеченного маршрута и заблокировали дороги. Позже забросали камнями и яйцами здание одного из полицейских участков. Стражам порядка для усмирения толпы пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны более 40 человек.