ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Гонконге из-за митингующих отменено около 200 рейсов

09:19
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Демонстранты выступили против закона об экстрадиции

В Гонконге демонстранты устроили настоящий транспортный хаос. Они блокируют дороги, мешают работе метро и аэропорта. Уже отменены около 200 рейсов. Протестующие против поправок к закону об экстрадиции призывают граждан присоединиться к всеобщей забастовке, передает "ТВ Центр".

В воскресенье, 4 августа, на улицы города вышли десятки тысяч людей. Несмотря на то, что акция была согласована с властями, демонстранты отклонились от намеченного маршрута и заблокировали дороги. Позже забросали камнями и яйцами здание одного из полицейских участков. Стражам порядка для усмирения толпы пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны более 40 человек.

Главное сегодня
Беспорядки в Гонконге
Беспорядки в Гонконге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.