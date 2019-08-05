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Киев нашел способ вернуть Донбасс Украине

08:29
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Антироссийские санкции в списке мер остаются

Вернуть Донбасс в состав Украины можно с помощью комплекса мер. Одна из них – санкционное давление на Россию. Но при этом украинская сторона применит и дипломатические усилия, а также будет решать внутренние украинские проблемы, заявил глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
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По мнению Разумкова, одними законодательными мерами проблему Донбасса не решить – хотя Верховная рада по инициативе Владимира Зеленского и намерена обсудить вопрос об особом статусе для Юго-востока страны.

"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть", - приводит слова Разумкова "Коммерсант".

Напомним, Владимир Зеленский на днях высказался за предоставление особого статуса Донбассу. В то же время, и президент Украины, и лидер его партии "Слуга Народа" заявили, что не может быть и речи об амнистии для ополченцев.

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