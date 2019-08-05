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"Талантливый парень, но..." Сын Яковлевой c жуткими шрамами и тату лишился работы

09:00
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Мужчина продолжает поиски своего места под солнцем

26-лентий Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, перестал работать парикмахером в столичном барбершопе. 
"Смотреть страшно!" Появилось фото сына Яковлевой без жутких шрамов и тату

Поиск работы превращается в непростое дело, когда твое тело полностью усеяно татуировками и шрамами. Татуированный с ног до головы Денис Шальных, по слухам, месяцами сидел без работы. Недавно мужчина начал делать модные прически посетителям барбершопа у метро "Первомайская". 

Однако Денис недолго оставался при делах. Как узнал портал "СтарХит", мужчина больше не стрижет клиентов. "Да, талантливый парень, - сказали в барбершопе, - но вы можете воспользоваться услугами других сотрудников". Чем объясняется увольнение наследника Яковлевой, остается загадкой. 

Не исключено, что Шальных решил покончить со временными заработками и стать актером. Он дебютировал в спектакле "Немаленький принц", выйдя на сцену со своей мамой. "Сейчас просто сглотните слюну непрекращающегося вожделения и хоть чуток порадуйтесь за то, что я испытал действительно крутой и интересный опыт пребывания на театральной сцене", - написал мужчина в соцсети. 

По слухам, Денис Шальных погрузился в депрессию после развода с женой Викторией Мельниковой. Он удалил почти все свои страницы в соцсетях и стал избегать общения с прессой. "Я ушел из соцсетей, потому что у меня нет никакой нужды в них, - рассказала он ТВЦ.RU. - [К слухам о разводе и депрессии] отношусь безразлично, равно как и к другим вещам, которые про меня пишут. Иной раз я это читаю из интереса. У меня все нормально".

Видео: Документальный фильм о Елене Яковлевой

Как пишут СМИ, Денис покрыл свое тело татуировками и шрамами в юном возрасте в знак социального протеста. Журналисты порой называют его фриком. Но близкие люди знают, что за обликом жутковатого чудака скрывается добрый, милый и немного грустный человек. 

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