Россияне будут получать зарплату по-новому

Новый способ авторы назвали революционным

Россиян решили освободить от зарплатного рабства. Новый способ получения зарплаты не позволит работодателю самому выбирать банк для зарплатного проекта. Выплаты работнику предлагается перечислять через систему быстрых платежей (СБП).

По замыслу инициаторов проекта, сотруднику предложат привязать карту платежной системы "Мир" к своему номеру телефона. В этом случае работодатель, переводя средства, даже не будет знать, какой банк выбрал его сотрудник.

Как пояснили в Центробанке "Российской газете", сейчас распространена практика, при которой работодатель выбирает банк для зарплатного проекта без ведома работника. При этом интересы сотрудника не учитываются – он зачастую лишается таких преимуществ, как кэшбэк, проценты на остаток средств, бонусы и льготы. Однако уже 6 августа вступают в силу поправки в закон, приравнивающие это нарушение к задержке зарплаты на протяжении двух-трех месяцев.

При новой системе работник самостоятельно привязывает платежную карту к своему номеру телефона. У работодателя не будет технической возможности заблокировать право работника на выбор банка. Как поясняют эксперты, такой подход давно действует, к примеру, в Великобритании. В России все необходимые технологии для работы системы уже есть.