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Задержанный в Иране танкер переправлял 700 тысяч литров нефти

10:00
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Судно отбуксировали в иранскую провинцию Бушер

Власти Ирана задержали ещё один иностранный танкер, уже второй за последний месяц. Инцидент произошёл в Персидском заливе в районе острова Фарси ещё в минувшую среду, передает "ТВ Центр".

Однако государственное телевидение страны объявило об этом только накануне со ссылкой на Корпус стражей исламской революции. Под каким флагом шло судно, неизвестно. Но сообщается, что на его борту было 700 тысяч литров контрабандной нефти. Танкер отбуксировали в иранскую провинцию Бушер. 7 членов экипажа в полиции. Их гражданство сейчас уточняется.

19 июля в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил был задержан британский танкер Stena Impero. В Лондоне осудили действия Тегерана и предупредили о серьёзных последствиях такого шага.

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