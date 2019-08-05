Японию расстроили российские учения на Курилах

Токио выразил протест

Официальный Токио возмущен учениями российской армии на Южных Курилах. Япония направила протест по дипломатическим каналам. Кроме того, с заявлением выступил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

"Наращивание российского военного присутствия … не соответствует нашей позиции и неприемлемо", — заявил секретарь кабинета министров.

Российские учения на территории Южных Курил начались 5 августа и продлятся до 10-го числа. Острая реакция Японии на любые действия России в этом регионе уже стала привычной. Токио претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир. С передачей этих территорий Япония увязывает подписание мирного договора, который так и не был заключен между двумя странами после 1945 года.

Однако позиция Москвы по этому вопросу неизменна. Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и сегодня российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, заявляют в МИД России.

На днях Южные Курилы посетил Дмитрий Медведев. На дежурное заявление Токио по поводу визита премьер-министр заметил, что протесты японской стороны не вызывают беспокойства российского правительства.