Сердце остановилось: 21-летняя российская спортсменка умерла во сне

Она была футбольной звездой
Бывший игрок женского футбольного клуба "Чертаново" Анастасия Березина скончалась в ночь на воскресенье, 4 августа.
21-летняя футболистка умерла во сне от остановки сердца, передает Lenta.ru. Детали произошедшего выясняются.
"Женский футбольный клуб "Чертаново" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью, и всегда будем тебя помнить", - говорится на странице клуба в Instagram.
Интернет-пользователи, которые знали Березину или болеют за "Чертаново", присоединились к соболезнованиям.
- Спи спокойно, Настенька.
- Такая красавица... Скорбим…
- Пусть земля будет пухом маленькому ангелочку!
Анастасия Березина играла за "Чертаново" 11 лет. Она несколько раз выигрывала Чемпионаты страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром разных турниров, выступала за юниорскую и молодежную команды России.
В 2017 году Березина завершила карьеру. Играя за "Чертаново", она два раза в год проходила медосмотры.