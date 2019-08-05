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Одним холостяком меньше: Питт подтолкнул Ди Каприо к женитьбе

10:03
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Актер встречается с моделью уже два года

44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал предложение 22-летней модели Камиле Морроне. 
Питта и молодую актрису с глубоким декольте сочли идеальной парой

Как пишут иностранные СМИ, Ди Каприо решил завязать с холостяцкой жизнью и взять в жены свою молодую возлюбленную. Он начал встречаться с аргентинской моделью в конце 2017 года. По данным журналистов, Камила Морроне согласилась осчастливить кинозвезду. 

Поговаривают, что Леонардо Ди Каприо пошел на такой решительный шаг благодаря Брэду Питту. Актеры сдружились на съемках фильма "Однажды в Голливуде". Лео познакомил Брэда со своей девушкой и спросил его мнения о ней. Дважды разведенный артист посоветовал коллеге незамедлительно жениться. 

Официального сообщения о женитьбе пока не поступало. 

Отметим, что с 90-х годов Ди Каприо встречался как минимум с пятью моделями. Порой СМИ писали о готовящейся свадьбе, однако актер постоянно избегал жениховской участи.

Недавно стало известно, что 55-летний Брэд Питт встретил какую-то особенную девушку, с которой он в перспективе готов связать свою жизнь. 

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