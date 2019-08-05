Одним холостяком меньше: Питт подтолкнул Ди Каприо к женитьбе

Актер встречается с моделью уже два года

44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал предложение 22-летней модели Камиле Морроне.

Как пишут иностранные СМИ, Ди Каприо решил завязать с холостяцкой жизнью и взять в жены свою молодую возлюбленную. Он начал встречаться с аргентинской моделью в конце 2017 года. По данным журналистов, Камила Морроне согласилась осчастливить кинозвезду.

Поговаривают, что Леонардо Ди Каприо пошел на такой решительный шаг благодаря Брэду Питту. Актеры сдружились на съемках фильма "Однажды в Голливуде". Лео познакомил Брэда со своей девушкой и спросил его мнения о ней. Дважды разведенный артист посоветовал коллеге незамедлительно жениться.

Официального сообщения о женитьбе пока не поступало.

Отметим, что с 90-х годов Ди Каприо встречался как минимум с пятью моделями. Порой СМИ писали о готовящейся свадьбе, однако актер постоянно избегал жениховской участи.

Недавно стало известно, что 55-летний Брэд Питт встретил какую-то особенную девушку, с которой он в перспективе готов связать свою жизнь.