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"Зверская мощь!" В Сети подняли на смех "охоту" украинцев за подлодкой

09:59
  • понедельник
  • 05 августа 2019

В грандиозной операции были задействованы 2 вертолета

Учения украинских военных по охоте за подводными лодками противника вызвали бурную реакцию у пользователей Сети. На видео, опубликованном оборонным ведомством Незалежной, операция преподносится как грандиозное достижение вооруженных сил Украины.
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На учениях, по данным информагентства Минобороны, экипаж вертолета Ка-27 "обнаружил местонахождение противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара".

Многочисленные комментаторы оценили как навыки военных, так и состояние грозной техники, представленной на видео. "Кажется, у вертолета что-то отвалилось", "Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать", "Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел", - иронизируют пользователи соцсетей.

Минобороны Украины настаивает, что экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 "уничтожили условного противника". Однако к этим утверждениям в Сети отнеслись с таким же скепсисом, как и к более ранним заявлениям оборонного ведомства. Недавно, к примеру, украинские пограничники пожаловались на провокации со стороны российской береговой охраны – якобы, те слепят их каким-то зеленым лучом.

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