"Молитесь за Лео": "мисс Москва" попала в беду после развода с экс-королем Малайзии

Россиянка обратилась за помощью

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина попросила всех неравнодушных людей молиться за ее двухмесячного сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V.

Воеводина вызвала маленькому Лео скорую помощь. 26-летняя красавица опубликовала в Instagram фото малыша, которого осматривает врач. "Молитесь за Лео. У него ушная инфекция", - написала она.

Судя по скромной домашней обстановке на выложенном снимке, Оксана с сыном сейчас находятся не в своем подмосковном коттедже.

Ранее СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной и Мухаммада V, который с недавних пор стал султаном одного из штатов в Малайзии. Они были женаты девять месяцев. В мае у пары родился сын Леон. Адвокат экс-короля намекнул на то, что россиянка могла забеременеть от другого мужчины. Воеводина не комментирует слухи о разводе.