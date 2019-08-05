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"Молитесь за Лео": "мисс Москва" попала в беду после развода с экс-королем Малайзии

10:32
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Россиянка обратилась за помощью

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина попросила всех неравнодушных людей молиться за ее двухмесячного сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V.

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Воеводина вызвала маленькому Лео скорую помощь. 26-летняя красавица опубликовала в Instagram фото малыша, которого осматривает врач. "Молитесь за Лео. У него ушная инфекция", - написала она.

Судя по скромной домашней обстановке на выложенном снимке, Оксана с сыном сейчас находятся не в своем подмосковном коттедже. 

Ранее СМИ сообщили о разводе Оксаны Воеводиной и Мухаммада V, который с недавних пор стал султаном одного из штатов в Малайзии. Они были женаты девять месяцев. В мае у пары родился сын Леон. Адвокат экс-короля намекнул на то, что россиянка могла забеременеть от другого мужчины. Воеводина не комментирует слухи о разводе. 

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