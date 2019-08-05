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Угрожавшему детям силовиков блогеру грозит шесть лет тюрьмы

11:36
  • понедельник
  • 05 августа 2019

30-летнего жителя Подмосковья задержали накануне

В Пресненском суде Москвы изберут меру пресечения еще трём участникам массовых беспорядков, которые произошли 27 июля в центре столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова обвиняют в совершении действий, от которых пострадали случайные прохожие, а также в причинении материального ущерба имуществу граждан и организаций.

Перед судом предстанет и 30-летний житель Подмосковья Владислав Синица, который в интернете под псевдонимом "Макс Стеклов" выступил с угрозами насилия против детей сотрудников правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение в экстремизме. Синице грозит до шести лет тюрьмы.

Видео: Подробности дела Владислава Синицы в репортаже "ТВ Центра"

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Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
Максим Стеклов
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