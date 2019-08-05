Япония создает космический спецназ

Новая структура начнет действовать уже в следующем году

Военно-космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии уже в 2020 году. Эти силы, по замыслу инициаторов, займутся противодействием атакам иностранных спутников. Кроме того, в их обязанности включат и предотвращение столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Выполнять свои задачи подразделение будет, мониторя космос с помощью высокочувствительного радара, оптического телескопа и специальной системы слежения. Последняя, правда, еще не доведена до ума – ее разработку планируют завершить к 2023 году.

70 японцев, отобранных в этот "космический спецназ", пройдут подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Кроме того, по данным СМИ, их отправят на курсы в США – в Токио признаются, что у них пока мало опыта в этой сфере.

В планах японских властей создание космической структуры было назначено на 2023 год. Однако Токио решил синхронизировать свои действия с Вашингтоном, который намерен развернуть военно-космические силы уже в будущем году - Япония и США намерены активно сотрудничать, пишут "Известия".