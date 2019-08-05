ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония создает космический спецназ

10:27
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Новая структура начнет действовать уже в следующем году

Военно-космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии уже в 2020 году. Эти силы, по замыслу инициаторов, займутся противодействием атакам иностранных спутников. Кроме того, в их обязанности включат и предотвращение столкновений японских аппаратов с космическим мусором.
Россия и Япония не пришли к согласию по Курилам

Выполнять свои задачи подразделение будет, мониторя космос с помощью высокочувствительного радара, оптического телескопа и специальной системы слежения. Последняя, правда, еще не доведена до ума – ее разработку планируют завершить к 2023 году.

70 японцев, отобранных в этот "космический спецназ", пройдут подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Кроме того, по данным СМИ, их отправят на курсы в США – в Токио признаются, что у них пока мало опыта в этой сфере.

В планах японских властей создание космической структуры было назначено на 2023 год. Однако Токио решил синхронизировать свои действия с Вашингтоном, который  намерен развернуть военно-космические силы уже в будущем году - Япония и США намерены активно сотрудничать, пишут "Известия".

Читайте также:
Главное сегодня
Имперские штурмовики
Имперские штурмовики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.