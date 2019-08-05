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Зацепер устроил пожар на крыше "Сапсана" и погиб (видео)

10:52
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Поезд задержали на час

В Следственном комитете выясняют обстоятельства гибели мужчины на крыше состава высокоскоростного поезда "Сапсан". ЧП произошло накануне поздно вечером в Клину. В результате состав прибыл из Санкт-Петербурга в столицу с часовым опозданием, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, на крышу вагона забрался так называемый зацепер. В результате неосторожных действий, произошло короткое замыкание, а следом вспыхнул огонь. Пожар оперативно потушили. Уже после было обнаружено тело погибшего. Сейчас ведётся доследственная проверка. Следователи устанавливают личность мужчины.

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