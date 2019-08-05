ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хабаровский край перешел на режим ЧС из-за паводка

11:39
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Повреждено 11 мостов

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введён на всей территории Хабаровского края. В одном из районов повреждены 11 мостов.

В результате прервано транспортное сообщение с посёлком Софийск, он оказался полностью изолированным. В настоящее время там есть запас продуктов и медикаментов. При необходимости будет направлен вертолёт со всем необходимым на борту, передает "ТВ Центр".

В подтопленных районах Иркутской области ведут откачку воды. В Тулуне военные железнодорожники приступили к восстановлению дамбы, которая пострадала после второй волны паводка. Сооружение увеличат в ширину и в высоту.

В Амурской области также укрепляют дамбу на берегу реки Зея. Всего из пострадавших населённых пунктов эвакуированы около двух с половиной тысяч человек. Тем, кто решил не покидать свои дома, оказывают адресную помощь.

Главное сегодня
Последствие паводка
Последствие паводка
Последствие паводка
Последствие паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Военнослужащие армии России в зоне паводков
Военнослужащие армии России в зоне паводков
Спасатели МЧС России работают в зоне паводков
Спасатели МЧС России работают в зоне паводков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.