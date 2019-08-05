Хабаровский край перешел на режим ЧС из-за паводка

Повреждено 11 мостов

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введён на всей территории Хабаровского края. В одном из районов повреждены 11 мостов.

В результате прервано транспортное сообщение с посёлком Софийск, он оказался полностью изолированным. В настоящее время там есть запас продуктов и медикаментов. При необходимости будет направлен вертолёт со всем необходимым на борту, передает "ТВ Центр".



В подтопленных районах Иркутской области ведут откачку воды. В Тулуне военные железнодорожники приступили к восстановлению дамбы, которая пострадала после второй волны паводка. Сооружение увеличат в ширину и в высоту.

В Амурской области также укрепляют дамбу на берегу реки Зея. Всего из пострадавших населённых пунктов эвакуированы около двух с половиной тысяч человек. Тем, кто решил не покидать свои дома, оказывают адресную помощь.