Стрельба в США: ФБР боится новых нападений

Жертвами трех случаев стрельбы за сутки стали 30 человек

ФБР готовится к новым нападениям экстремистов и просит граждан США сообщать о любых подозрительных лицах и действиях после того, как в минувшие выходные сразу в трёх штатах произошло несколько случаев стрельбы по людям. Жертвами стали 30 человек. Дональд Трамп заявил, что массовые убийства связаны с проблемой психических заболеваний, ни слова не упомянув о контроле за оборотом оружия или росте антимигрантских настроений. Это тут же вызвало шквал критики в его адрес, причем не только со стороны политических соперников-демократов.

Стихийный мемориал возле того самого торгового центра в Эль-Пасо в Техасе растет с каждой минутой. Скорбящие жители приносят к парковке цветы и мягкие игрушки. Спустя сутки после кровавой бойни город, кажется, только начал приходить в себя. 20 погибших и 26 раненых, многие в тяжелом состоянии. Очевидцы вспоминают этот ужас, с трудом подбирая слова.

"Я сначала подумала, что кто-то запускает фейерверки на улице. А потом мы поняли, что это выстрелы. Мы упали на пол, бежать было некуда. А потом я увидела стрелка: он шел на нас и палил без разбора. Я услышала 8 выстрелов. Мне пришлось притвориться мертвой. Все что я могла - просто лежать и молиться", - рассказывает пострадавшая Марибэль Лэтин.

Стрелок был один - 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Он жив и сейчас дает показания, ему грозит смертная казнь. Приоритетная версия - убийство на почве ненависти. Столь сильное чувство парень испытывал к нелегальным мигрантам. За несколько дней до того, как устроить кровавую бойню, опубликовал в интернете манифест с весьма радикальным содержанием. Более того, по некоторым данным, стрелок выражал солидарность с террористом, который в мае устроил расправу над мусульманами в Новой Зеландии.

Всего через 13 часов после стрельбы в Техасе - очередная атака. Уже в Дейтоне, штат Огайо. 24 летний местный житель купил винтовку в интернете и вышел на охоту. По мирным жителям палил без разбора - под пули попала даже его родная сестра, которая гуляла в этом районе. Преступника удалось нейтрализовать.

"Прежде всего, я хочу сказать, что у нас будет много времени на то, чтобы проанализировать случившееся сегодня и извлечь уроки. Давайте сначала выясним факты и раскроем причины", - призвал губернатора Огайо Майк Девайн.

Меньше чем через сутки - третий по счету случай стрельбы по людям. Уже в Чикаго, штат Иллинойс. Неизвестный открыл огонь на детской площадке. Пострадали семеро. Власти подчеркивают - атаки между собой никак не связаны. От этого еще страшнее. Дональд Трамп уже назвал случившееся актом трусости.

"Ненависти нет места в нашей стране. И мы позаботимся об этом. Я говорил с генпрокурором, с директором ФБР, с губернаторами, членами конгресса о том, что мы можем сделать. Скоро я выступлю с заявлением. Это происходит в нашей стране годами. Мы должны это, наконец, остановить!" – заявил Трамп.

251 случай массового убийства только с начала этого года. Инциденты снова обнажили весьма острую проблему в США - контроль за оборотом оружия. Из года в год ситуацию пытаются урегулировать, однако любой запрет повлечет за собой подрыв той самой демократии, которую пропагандировали еще отцы-основатели. Вторая поправка к Конституции гласит: каждый имеет право на ношение оружия. Только вот принимался закон несколько веков назад, когда свою безопасность приходилось отстаивать только таким образом. Политические соперники-демократы тут же воспользовались ситуацией, чтобы развернуть ее против действующего президента. Критика в адрес Трампа в нежелании ужесточить проверки по продаже оружия не только среди политиков.

Происшествия со стрельбой в Соединенных Штатах происходят практически ежедневно. В стране растет и "антимигрантское настроение" - обеспокоенность этим фактом уже выразили в ОБСЕ. Сегодня в США объявлен траур - все государственные флаги будут приспущены до 8 августа.

Александра Сергомасова, Станислав Курсов. "ТВ Центр".