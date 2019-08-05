Двое безработных устроили драку в автобусе в Москве

Всему виной "личная неприязнь"

22-летнего безработного мужчину задержали после избиения пассажира автобуса в Москве.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 августа, в рейсовом автобусе на 109-м километре МКАД. Подозреваемый "из личной неприязни" избил 28-летнего безработного мужчину. Пассажира госпитализировали с серьезными травмами головы, передает агентство "Москва".

Полиция задержала хулигана в доме 12 на улице Сталеваров на востоке столицы. На него завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С фигуранта взяли подписку о невыезде.