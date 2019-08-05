ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое безработных устроили драку в автобусе в Москве

10:58
  • понедельник
  • 05 августа 2019

Всему виной "личная неприязнь"

22-летнего безработного мужчину задержали после избиения пассажира автобуса в Москве. 

В метро Гонконга произошла массовая драка (видео)
Опоздавший пассажир устроил драку во "Внуково"

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 августа, в рейсовом автобусе на 109-м километре МКАД. Подозреваемый "из личной неприязни" избил 28-летнего безработного мужчину. Пассажира госпитализировали с серьезными травмами головы, передает агентство "Москва"

Полиция задержала хулигана в доме 12 на улице Сталеваров на востоке столицы. На него завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С фигуранта взяли подписку о невыезде. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на месте драки
Полиция на месте драки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.