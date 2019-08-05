Кот-доктор: москвичам посоветовали лечиться мурлыканьем

Пушистые врачи благотворно воздействуют на нервную систему

Коты – отличные доктора. Москвичам советуют не пренебрегать терапевтическим эффектом, который оказывает мурлыканье пушистых питомцев. Оно благотворно влияет на нервную систему.

"Есть немало приверженцев этой гипотезы. Существует лечение с помощью кошек – фелинотерапия, оно помогает снять стресс, провести психологическую разрядку", – рассказал Агентству "Москва" специалист столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Медик пояснил, что воздействие кошачьего мурлыканья на психику человека объясняется его частотой – это колебания в диапазоне 20-44 Гц. Эффект от такого лечения схож с воздействием на человека ультразвука.

Речь о месте усатых и полосатых медиков в борьбе за здоровье человека зашла в преддверии Всекмирного дня кошек. Его отмечают 8 августа.

Тяжельников оговорился, что лечиться лучше все же записью кошачьего мурлыканья. Спать с хвостатыми врачами не стоит – они сами могут быть переносчиками различных заболеваний. Особенно осторожными следует быть, применяя такую терапию к маленьким детям. Их иммунная система слабо развита, так что младенцы легко могут получить от домашних питомцев токсоплазмоз, лишай, гельминтов и другие неприятные сюрпризы.